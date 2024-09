Frasi sessiste ufficiale giudiziario sotto procedimento disciplinare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) È finitoe rischia la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per avere violato il codiceunin servizio a Pavia, che avrebbe rivolto offese di carattere sessista a una sua dirigente. "Tu sei una femmina, mi devi portare rispetto perché sono un uomo e sono un tuo superiore" avrebbe detto l’di 55 anni alla funzionaria. La frase sarebbe stata pronunciata a maggio. In primavera, infatti, la dirigente avrebbe deciso di introdurre nuove modalità per rendicontare le trasferte degli ufficiali giudiziari. Un’innovazione non gradita dal 55enne. Sarebbe così esploso un conflitto tra i due operatori. Il confronto tra i due colleghi da pacato sarebbe poi degenerato. L’uomo avrebbe prima dato dell’ "ignorante" alla funzionaria e poi l’avrebbe insultata con la frase sessista.