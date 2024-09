Empoli-Fiorentina 0-0 Palladino | Kean importante siamo in crescita

Leggi tutta la notizia su sportface

"Mi aspettavo qualcosa in più in fase offensiva. Ci è mancata lucidità nella scelta dell'ultimo passaggio. I ragazzi hanno fatto una grande fase di non possesso contro una avversaria che ha messo in difficoltà molte squadre. Oggi abbiamo rischiato zero. Cidifesi insieme con grande spirito. Sono però due punti persi per quanto costruito oggi. Bisogna creare la mentalità vincente, cercando di vincere queste partite. Cresciamo giorno dopo giorno.p un giocatoree di valore. Sta crescendo giornata dopo giornata, regge tutti i duelli. Mi piace molto il suo atteggiamento, è un trascinatore". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Raffaele, tecnico della, dopo il pareggio per 0-0 arrivato in casa dell'0-0,: "in"