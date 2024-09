Deumidificatore fai da te | come eliminare l’umidità in casa con pochissima spesa!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 29 settembre 2024)fai da te:incon! Realizzare unfai da te è un’ottima soluzione per ridurreinsenza dover acquistare apparecchi costosi. Ecco tre semplici metodi che puoi provare, utilizzando materiali di facile reperibilitàfai da te:incon! 1.con il sale grosso Il sale grosso ha la capacità di assorbiredall’aria, rendendolo un ingrediente perfetto per creare unnaturale. occorrente : 1 kg di sale grosso Un contenitore plastica (bottiglia) procedimento : Taglia in due una bottiglia di plastica Pratica dei fori nella parte superiore della bottiglia (quella subito dopo il tappo) Versa il sale grosso all’interno della metà che hai forato.