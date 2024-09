Conte convince Sandreani a restare | bloccata la cessione in Arabia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Antonio, allenatore del Napoli, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel tenere unito il gruppo, questa volta non solo tra i giocatori, ma anche all’interno del suo staff tecnico. Mauro, collaboratore di fiducia dida anni, era vicino a trasferirsi inSaudita dopo aver ricevuto una proposta importante. Tuttavia, è stato lo stessorlo aal Napoli, bloccando così la sua partenza. La proposta dall’Saudita e l’intervento diSecondo quanto riportato da La Repubblica, Mauro, membro dello staff di Antonio, aveva ricevuto un’offerta da un club arabo. L’offerta era allettante, manon ha esitato a intervenire per evitare chelasciasse il Napoli. Le parole del tecnico sono state chiare: “Mauro, devicon me“. Non è la prima volta chelavorano fianco a fianco.