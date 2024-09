Campionato molto tosto Ma la Effe può fare bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Schietto e diretto come lo sono i toscani, ma realista come il re, Marco Calamai, ex giocatore e coach della, attualmente vicepresidente della casa madre Sg. Cosa ne pensa di questa? "Ho visto un po’ di video, conoscoi giocatori, direi che è una squadra ben fatta, lo scacchiere messo in piede ha un suo senso logico considerando le caratteristiche dei singoli elementi e il gioco di squadra che vorràil tecnico". Parliamo dei nuovi. "Sabatini lo prendemmo tanti anni fa io e Anconetani, bel giocatore, Battistini giocatore di grandissimo temperamento, Cusin era il migliore da prendere in quel momento e 10’ a gara può essere utilissimo è un difensore pazzesco, anche se mi spiace che Morgillo sia voluto partire.