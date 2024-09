Calcio Serie A | Empoli-Fiorentina 0-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 19.55 Reduci entrambi da una vittoria,non vanno oltre lo 0-0. Al 'Castellani' un pareggio che porta gli azzurri, imbattuti, a 10 punti, mentre la Viola sale a quota 7. Primo tempo avaro di emozioni. Per i viola, Colpani a lato di testa. Mira da rivedere anche per Colombo sull'altro fronte. Nella ripresa, a Esposito non riesce il tiro a giro. Pezzella impegna De Gea, Colombo fallisce il tap in. Larisponde con Gosens, conclusione alta. Con le sostituzioni, cala il ritmo e il risultato non cambia più.