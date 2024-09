Beatrice Luzzi risponde alla bufera sulle condoglianze preventive al GF

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Grande Fratello continua a far parlare di sé, ma questa volta non per i soliti litigi tra concorrenti o le dinamiche tipiche del reality, bensì per un episodio singolare e controverso. Durante la puntata andata in onda giovedì 26 settembre 2024,ha rivolto un salutosua ex suocera in fin di vita scatenando polemiche e reazioni: "Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera che ci sta salutando un po' a tutti in queste ore. Se ne andrà. Non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qui". Una frase che, a prima vista, sembrava esprimere solo un commiato rispettoso, ma che è stata rapidamente criticata online per la sua modalità pubblica e la tempistica. Alcuni telespettatori hanno trovato il gesto dieccessivamente drammatico, quasi una condoglianza preventiva in diretta tv al GF.