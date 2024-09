Ballando con le Stelle 19 prima puntata | ecco la coppia che ha vinto la serata I commenti della Lucarelli su Bruganelli e Anna Lou Castoldi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 29 settembre 2024) Ieri sera è andata in onda ladicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli giunto alla sua diciannovesima edizione. Anche quest’anno, i giurati sono Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista a bordo pista, Alberto Matano, che assegna il tesoretto a fine. Confermata anche Rossella Erra come “tribuna del popolo”, affiancata dagli ex maestri diSara Di Vaira e Simone Di Pasquale, con il ruolo di tribunigiuria popolare, ai quali spetta l’onere di assegnare la Wild Card ad unaeliminata. Ballerini per una notte nella quartasono state le Campionesse Olimpiche di pallavolo e l’atleta paralimpica Giuliana Chiara Filippi.