Atalanta un punto che conta per il morale Ma questa squadra può dare ancora di più

(Di domenica 29 settembre 2024) Non è tornato proprio il sole, ma certamente l’disputa una gara di tutto rispetto a Bologna, uscendone con un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca soprattutto per l’andamento del match. L’ammonizione di Freuler dopo solo 20 secondi sembra un bel segnale, ma lo svizzero dimostrerà lungo tutta la gara di non patire il giallo. Durante la prima frazione di gioco i nostri si muovono bene, ma prevale il tatticismo in un match complessivamente intenso e veloce. La Dea ha anche una grande occasione con Lookman che però non riesce a sfruttarla al meglio. Neppure il tempo di far partire la ripresa che però il Bologna passa con Castro. Tutto si complica tremendamente, anche se i felsinei restano in 10 per l’espulsione di Lucumì. I minuti passano e nonostante il predominio i nostri non riescono a pareggiare.