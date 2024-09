Approvato il piano per lo studio | Preoccupa il calo di iscritti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Semaforo verde al Pofit 2024-2025in Consigli. Tra i progetti del passato e quelli in programma descritti nel documento, non mancano i riferimenti ai fondi messi a disposizione deldiritto allo. L’amministrazione comunale ha stanziato 479.819 euro ai quali si sono aggiunti 31mila euro per garantire progetti educativi ai residenti disabili. "Questodi diritto allomette in luce gli obiettivi - così l’assessore alla Scuola Rosetta Stavola - che ne hanno guidato la costruzione. Co-progettare, attraverso l’ascolto e il confronto con chi ogni giorno affianca i ragazzi nella scuola e senza lasciare indietro nessuno, vuol dire creare una scuola attenta ai bisogni di tutti i nostri ragazzi e con una particolare attenzione a chi è più fragile". Ci sono attenzioni anche per la scuola paritaria San’Antonio e per la Monsignor Timoteo Telò.