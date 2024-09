Andrea Capone l' ex calciatore del Cagliari senza vita in albergo | come lo hanno trovato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) L'exdel, 43 anni, è stato riin una camera d'con una ferita alla testa. Lo sportivo si trovava a Palazzo Tirso, un hotel in piazza Deffenu. Stando alle prime informazioni, la ferita potrebbe essere stata causata da una caduta accidentale. A quanto pare il 43enne aveva partecipato a una festa di battesimo ieri sera ed era rimasto nell'hotel perché non trovava le chiavi dell'auto. Lì ha passato - sembra da solo - la notte in una suite a due piani dove è statomorto questa mattina con ferite alla testa. Il motivo della morte potrebbe essere una caduta che lo ha portato a battere il capo., che giocavacentrocampista, era cresciuto nelle giovanili del, debuttando poi in prima squadra nel campionato 2000-2001 e disputando 12 incontri con un gol. L'anno successivo passa al Sora, in serie C1.