WTA Pechino 2024 risultati 28 settembre | ai sedicesimi Sabalenka e Linette eliminate Krejcikova e Samsonova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Va in archivio il secondo turno con i match della parte alta del tabellone di singolare femminile del China Opendi tennis, torneo combined di categoria WTA 1000 in corso a, in Cina: giornata in chiaroscuro in casa Italia, con il successo di Jasmine Paolini e la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto. Jasmine Paolini, accreditata della terza testa di serie, rimonta e batte la danese Clara Tauson, sconfitta con lo score di 1-6 7-5 6-4, ed al terzo turno l’azzurra se la vedrà con la polacca Magda, vittoriosa in tre partite sulla nipponica Moyuka Uchijima, piegata con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. Elisabetta Cocciaretto, invece, cede in tre partite alla belga Elise Mertens, numero 24 del seeding, la quale si impone con lo score di 6-4 6-7 (6) 6-3.