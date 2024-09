Unahotels esordio da dimenticare con Trento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Reggio Emilia, 28 settembre 2024 – L’dà il via al campionato di serie A, suo e in generale, mettendo in scena uno dei peggiori esordi di stagione della sua storia in serie A. Nessun dramma, sia ben chiaro, si è alla prima giornata e che la truppa di Priftis fosse in ritardo di condizione atletica e di coesione di squadra, anche per le problematiche fisiche accusate in preseason, si sapeva. Ma certo di fronte a oltre 3500 spettatori e al nuovo gruppo organizzato del “Popolo Biancorosso” (encomiabili per il loro ininterrotto e calorosissimo tifo) la squadra avrebbe potuto mostrare più spesso gli “occhi della tigre”, nonostante le oggettive difficoltà tecniche. Martedi, all’in Bcl contro il lituani del Rytas, la prima occasione per rifarsi. Nove minuti da film horror, e nella parte delle vittime, per Vitali e compagni nel primo quarto.