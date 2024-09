Udinese-Inter 2-3 pagelle | Frattesi c’è Lautaro Martinez anche Doppio 7 5

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) L’vince contro l’con il risultato di 3-2. Davideapre il pomeriggio, chiuso poi da. Ledella gara. YANN SOMMER 6 – Subisce due gol, ha poche responsabilità su entrambi. La difesa non lo aiuta affatto in questo inizio di stagione.– DIFESA YANN BISSECK 5.5 – Meno propositivo del solito e ingannato spesso dagli inserimenti alle sue spalle. Su Kabasele indietreggia e gli lascia lo spazio per il colpo di testa. Sulla rete di Lucca non segue l’attaccante ed è parzialmente responsabile. FRANCESCO ACERBI 6 – Con Davis non ha problemi, con Luccase non in occasione del gol. Cerca l’anticipo, rimane davanti e lascia campo aperto all’attaccante. ALESSANDRO BASTONI 5.5 – In impostazione nel primo tempo fa due errori non da lui e per poco porta l’a subire altri gol. Prestazione sottotono.