Treni l’ora del disagio Week end da incubo

(Di sabato 28 settembre 2024) Disagi in arrivo in questoend per chi viaggia in treno. Per l’installazione di nuove tecnologie alla stazione di Empoli dalle 21,30 di stasera alle 12 di domani saranno sospese tutte le corse tra Firenze e Ponte a Elsa. Inoltre, dalle 11.30 di oggi alle 12 di domani itra Empoli e Siena saranno tutti cancellati. La circolazione ferroviaria sarà sospesa anche tra Firenze e Pontedera dalle 23 di stasera fino alle 12 di domani. Per ridurre i disagi saranno in funzione dei bus sostitutivi su entrambe le linee, sebbene con alcune limitazioni. Sulla linea Firenze-Pisa, i bus non effettueranno fermate a Le Piagge e Signa. "I tempi di percorrenza – spiegatalia- potrebbero allungarsi a causa del traffico stradale, e il numero di posti sarà ridotto rispetto al servizio ferroviario abituale. È consigliabile riprogrammare il viaggio.