Spezia serve una vittoria per spiccare il volo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "Erano giorni di grandi sogni". Parafrasando Vasco, il popolo bianco ha ripreso a immaginare un futuro migliore, tornando a volgere lo sguardo verso la serIe A. Oggi lotornerà proprio in quello stadio dove si interruppe bruscamente una storia meravigliosa, in quell’11 giugno 2023 per gli spezzini tra i giorni più neri della storia aquilotta. Al ‘Mapei’ il corto circuito della retrocessione gettò nel baratro una società e un’intera comunità ; destino vuole che quel filo interrotto 15 mesi fa si potrà rialimentare proprio nel luogo del disastro. Oggi alle 15, nello stadio emiliano, gli Aquilotti hanno la possibilità di riaprire un discorso troppo dolorosamente archiviato, contro un Sassuolo, fresco retrocesso dalla A, favorito per lafinale del campionato.