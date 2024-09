Scrittori che insegnano a stare nel mondo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Rentrée con i trafelati e gli stakanovisti: c’è qualcosa di meglio di Georges Simenon e Lucia Berlin? A dispetto degli smidollati di tutto il, instagrammantisi in beata solitudo contemplanti il vuoto nella cornice di una finestra #momentidime, tra il 1934 e la fine del 1939, durante il cosiddetto periodo Gallimard, Georges Simenon non ha un attimo libero: scia sulle Alpi tirolesi, passa le vacanze sul lago Maggiore, vive in un paio di alberghi, matura un’idiosincrasia profonda per illetterario parigino, viaggia in Olanda e Normandia, fa un figlio, decide la separazione da Tigy, nei tempi morti butta giù una ventina di racconti di Maigret per Paris Soir e scrive trenta romanzi-romanzi.