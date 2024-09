Schianto fatale tra auto e moto Centauro muore a 34 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Bettona (Perugia), 28 settembre 2024 – Un uomo di 34è morto in un incidente stradale inlungo via Perugia, la strada che unisce Passaggio di Bettona a Cannara, in località Cerreto. Il, originario del Veneto, è andato a sbattere contro un’utilitaria, una Fiat Panda: un urto violento che non ha lasciato scampo alciclista, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, l’ambulanza del 118 e l’medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri della Stazione di Cannara e del radiomobile del comando Compagnia di Assisi per gli adempimenti di legge e per ricostruire la dinamica della tragedia.