Rhino | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film ucraino

(Di sabato 28 settembre 2024): dallesulPresentato al Festival di Venezia 2021, nella sezione Orizzonti, ilpropone uno sguardo inedito su un preciso momento delladel suo paese di produzione, cogliendolo in un momento tanto decisivo quanto brutale, che in un certo senso sembra anticipare i drammatici eventi in cui è oggi coinvolto. Girato in Ucraina, tra la capitale Kiev e le città di Kryvyi Rih e Lviv, ilè diretto da Oleh Sentsov, regista da anni impegnato nella difesa del suo paese. In seguito all’annessione russa della Crimea, il regista delè infatti stato arrestato in Crimea nel maggio 2014 e condannato a 20 anni di reclusione da un tribunale russo nell’agosto 2015 con l’accusa di complotto terroristico. Il 7 settembre 2019 è però stato rilasciato nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.