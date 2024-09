Peter Pan' s Neverland Nightmare | svelata la possibile data d' uscita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) Il nuovo adattamento horror,Pan's, ha finalmente unad'e vorrà ripercorrere il successo di Winnie the Pooh: Sangue e Miele Dopo due anni di attesa per la rivisitazione in chiave horror del classico personaggio di J.M. Barrie, Scott Jeffrey ha confermato ladidiPan's. Il film in arrivo è il terzo capitolo dell'universo interconnesso Twisted Childhood, iniziato con Winnie the Pooh: Blood and Honey e il suo sequel del 2022. Il cast diè guidato da Megan Placito nel ruolo di Wendy Darling, il cui fratello viene rapito dal malignoPan e dalla sua socia Trilli, una coppia di assassini che promette di portare i bambini sull'Isola che non c'è, dove