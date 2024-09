Per 10 anni sono stata fidanzata con con un uomo poi la scoperta choc | lui non esisteva era mia cugina La storia di Kirat diventa una serie Netflix

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Diecid’amore cancellati in un istante. È iniziata come un’amicizia online, poi una relazione vera e propria, sempre attraverso il web. Ma quell’che aveva tanto amato, in realtà, non esiste: era solo frutto dell’ingegnoso stratagemma orchestrato da sua. È questa ladiAssi, 43enne della comunità sikh di Londra, che per un decennio èconvinta di avere una relazione online con un medico australiano, Bobby Jandu, salvo poi scoprire che si trattasse di un profilo falso che laaveva creato utilizzando immagini di una persona reale. Dalla sua, ora,nati un documentario, che vedrà la luce il prossimo novembre, e un podcast in sei puntate, creato dal giornalista investigativo Alexi Mostrous. “Sweet Bobby” è il titolo di una vicenda che si ritiene sia uno dei casi più longevi e complessi di inganno online.