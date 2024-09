Pecco Bagnaia trionfa nella Sprint in Indonesia | Ducati domina Martin cade e perde terreno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Francescoha vinto la garadel GP dia Mandalika, conquistando 12 punti fondamentali e riducendo a soli 12 punti il distacco dal rivale Jorge. Il pilota spagnolo, infatti, è stato vittima di una caduta già nel primo giro, riuscendo a ripartire ma chiudendo la gara in decima posizione,ndo così un’importante occasione per mantenere il suo vantaggioclassifica generale. Al secondo posto si è classificato Enea Bastianini, completando una straordinaria doppietta per leufficiali. A chiudere il podio è stato lo spagnolo Marc Marquez, protagonista di una rimonta spettacolare che lo ha portato dal dodicesimo al terzo posto.