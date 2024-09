Paura in città Albero cade improvvisamente e sfiora podista tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo i tanti episodi simili che si sono ripetuti negli scorsi mesi, ancoraina causa dell’improvvisa caduta di un. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, ma poteva sicuramente avere tutto un altro epilogo l’ennesimo cedimento di un arbusto nelladi Lecce. Questa volta, però, a causare la caduta non è stato il maltempo, bensì la condizioni già pericolanti dell’in questione. Il tutto è accaduto in via Cagliari, angolo di via Firenze, nel rione San Sabino, poco prima del punto in cui sorge il parco Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Stadio di Lecce. Qui, undi pino, nelle scorse ore si è abbattuto al suolo mentre transitava undi 69enne che l’ha scampata bella e può ritenersi davvero fortunato per essere uscito incolume da quanto si è verificato.