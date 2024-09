Netanyahu all’attacco | Onu palude antisemita E poi minaccia Teheran | se colpiti reagiremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "Il mio Paese è in guerra e sta combattendo per la sopravvivenza. Abbiamo di fronte nemici selvaggi che anelano alla nostra eliminazione e dobbiamo difenderci. Questi assassini selvaggi vogliono non solo distruggere noi ma anche distruggere la nostra civiltà comune, riportarci all’epoca buia della tirannia e del terrorismo": con queste parole il premier Benjaminha tratteggiato ieri alle Nazioni Unite le condizioni in cui versa lo Stato ebraico che, in seguito ad una guerra a Gaza ed in Libano che si trascina da un anno, è oggi in condizioni di crescente isolamento. Al suo ingresso decine di diplomatici hanno preferito alzarsi ed abbandonare la sala della Assemblea generale.