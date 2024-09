MotoGP Bagnaia non si esalta | Martin ha fatto meno ‘zeri’ di me per ora è stato più bravo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Numero da campione del mondo per Francescoche vince la Sprint Race del GP di Indonesia con una grande partenza, una grande gestione e approfittando al meglio della caduta di Jorge: il pilota della Ducati Factory si presenta così alla gara di domani ad appena 12 punti di svantaggio daator: un distacco dimezzato rispetto ai 24 punti che lo separavano prima di oggi. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Enea è tutto il weekend che sta andando fortissimo, è simile a me nei primi tre settori, mentre va più forte nell’ultimo dove io sto faticando. In più ho completamente smesso di spingere alla curva 16 dove è caduto Jorge, lì ho solo gestito. Le condizioni oggi erano veramente al limite, 63 gradi di asfalto è un qualcosa che probabilmente non abbiamo mai provato in questa stagione o nelle scorse stagioni.