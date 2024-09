Morte Furrer il presidente UCI | Ci sentiamo tutti in colpa non sappiamo esattamente cosa sia accaduto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) A due giorni di distanza dalla tragicadella 18enne Muriel, ildell’UCI, David Lappartient, è intervenuto in conferenza stampa. “L’incidente di Murielcolpiscenoi. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici, alla federazione svizzera e a tutta la comunità ciclistica. Questi campionati del mondo dovevano essere una celebrazione, ma si sono trasformati in una tragedia. Ciin”, ha spiegato rispondendo alle domande dei cronisti presenti in loco a Zurigo. “Quando organizziamo i Mondiali, dovrebbe essere il momento più importante della stagione per tutte le nostre federazioni – continua -. Ma è un momento particolarmente importante per i giovani. Spesso è la prima volta che fanno parte di una squadra nazionale o che partecipano a una competizione ciclistica di tale importanza”.