Messina tragedia durante la battuta di caccia | Salvatore Fabio ucciso da un proiettile vagante

(Di sabato 28 settembre 2024) A San Piero Niceto, in provincia di, si è consumata una, un giovane di 27 anni, è morto mentre partecipava a unadiinsieme al padre. Un colpo di fucile, partito inavvertitamente dall’arma del padre, lo ha colpito alla testa. La morte è stata immediata. L’incidente è avvenuto nella frazione di Serro.Leggi anche: Cosenza, dramma in casa: bambina ingerisce marijuana. È in coma farmacologico I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono subito intervenuti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Anche il magistrato di turno della procura di Barcellona Pozzo di Gotto è arrivato sul posto per coordinare le indagini. Restano ancora molti interrogativi su come si sia verificato l’incidente, ma il dolore e lo sgomento hanno già colpito profondamente la comunità locale.