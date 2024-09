Luna Rossa contro Ineos oggi regata 3 e 4 finale Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) –affrontaBritannia nella terza e nella quarta regalta dellaCup 2024. Dopo l’1-1 che ha chiuso la prima giornata, le barche tornano a sfidarsi – in diretta tv e streaming – nel mare di Barcellona per approdare all’America’s Cup 2024 e sfidare New Zealand, detentore del trofeo.ha eliminato in semiAmerican Magic, mentreBritannia ha superato Alinghi. Nella prima giornata delladellaCup,si è aggiudicata di autorità lache ha aperto la contesa conquistando il punto dell’1-0.ha risposto nella seconda, sfruttando le condizioni adatte alle proprie caratteristiche e conquistando un vantaggio minimo mantenuto fino all’arrivo.