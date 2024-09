Louis Vuitton Cup oggi Luna Rossa e Ineos cadono dal foil | annullata l’intera giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Barcellona, 28 settembre 2024 – Finisce con un nulla di fatto la terza regata della serie della finale diCup traBritannia. Il vento cala e le due barche finiscono infatti per cadere entrambe dal, non riuscendo a concludere il match race nel tempo limite. Successivamente la direzione gara deciderà di cancellareper assenza di vento. Una fortuna per la barca italiana che stava incassando una brutta sconfitta di fronte ad una maggiore velocità degli avversari. Buona partenza perche prova a mettere la prua avanti già nei primi metri ma una buona pressione sul lato interno perimpedisce che gli inglesi risentano della buono spunto della barca italiana. I britannici così riescono a portarsi in vantaggio già nel primo lato, coprendo le manovre del sindacato tricolore.