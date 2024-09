I baby vandali del palas dovranno redimersi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Era stato un blitzco, con gli estintori scaricati nelle tribune e il parquet che si era allagato con l’acqua e che aveva mandato in tilt l’intero impianto elettrico. Era ottobre del 2020 quando il palazzetto dello sport di Montemarciano "Fratelli Menotti", un impianto sportivo comunale, aveva subito ingenti danni quantificati in quasi 90mila euro. Sul raidco avevano avviato una indagine la polizia locale e i carabinieri stringendo il cerchio su quattro giovani, due 22enni, di Ancona e Senigallia, un 24enne di Jesi e un 25enne foggiano residente sempre nell’Anconetano. I quattro presunti teppisti sono finiti a processo davanti al giudice Pietro Renna per invasione di edificio in concorso e danneggiamento aggravato.