Gianmarco Tamberi | Non vedo l’ora di diventare papà Pronto per il secondo matrimonio con Chiara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Ancona, 28 settembre 2024 – Il “”, questa volta in chiesa, e il desiderio di un figlio.e la moglieBontempi, ospiti di recente a Verissimo su Canale 5, hanno raccontato sogni e progetti futuri. Il campione azzurro del salto in alto, 32 anni, quest’estate non ha raggiunto i risultati sperati alle Olimpiadi di Parigi, a causa di un problema di salute improvviso (tra febbre e calcoli renali). La “padrona di casa” Silvia Toffanin ha ricordato che la coppia voleva aspettare ad allargare la famiglia per l’impegno alle Olimpiadi. E ora che queste sono passate “Nondi. Amo, non è un amore nato ieri, siamo cresciuti insieme. Non vediamoentrambi che questa cosa accada”, ha detto guardando la moglie.