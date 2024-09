Due anni di Poliambulatorio | Servizi sempre più apprezzati dalla comunità cascinese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) In dueè diventato il punto di riferimento in tema di salute di tutto il territorio, realizzando pienamente quelle che erano le aspettative al momento della realizzazione. La Misericordia di Cascina con l’attività del nuovoin primis, riesce a soddisfare tutte le richieste quotidiane nei numerosi ambulatori presenti nella struttura. L’orgoglio per il lavoro che con grande attenzione viene svolto si legge nelle parole del presidente Emilio Paganelli. Un bilancio positivo presidente? "Siamo molto soddisfatti del bilancio a duedall’inaugurazione, ogni giorno latrova idi cui ha bisogno, in un contesto accessibile e accogliente.cittadinanza è stata molto apprezzata la nuova sede, i cascinesi hanno a disposizione ambulatori di radiologia, cardiologia, fisioterapia, allergologia, solo per citarne alcuni".