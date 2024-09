De Ketelaere accende la luce Samardzic è il risolutore che serviva

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Bologna-Atalanta 1-1, le pagelle Carnesecchi ng – I guantoni non se li sporca nemmeno: l’unico tiro in porta che subisce finisce in gol e non ha grosse responsabilità. Kossounou 5.5 – Si sposta da braccetto destro in un ruolo che conosce meglio: come già all’esordio, si prende comunque grossi rischi cercando l’anticipo. Non paga dazio. (63’ Retegui 6 – Dentro per fare densità nell’assedio finale. Ne ha sempre due addosso, ci prova con buona volontà.) Djimsiti 5.5 – Duello con Castro dai tratti rusticani: ci mette un paio di toppe determinanti, ma sul gol se lo perde non ben figurando. Kolasinac 6 – Cerca di mettere il nervosismo giusto per dare la carica. Orsolini non gli crea mai problemi. (79’ Zaniolo ng) Bellanova 5.5 – Fa ammonire subito Freuler con una fiammata, poi cala. Una costante: gli manca sempre il cross. (63’ Cuadrado 6.5 – Determinante nell’assedio.