Coppia denunciata dai carabinieri Avevano rubato una borsa e prelevato 3500 euro

(Di sabato 28 settembre 2024) Furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito. Si tratta dei reati che sono costati una denuncia a piede libero, da parte deidella Stazione di Conselice, a due giovani - un 25enne nordafricano e una 22enne originaria dell’estpa -, responsabili di un furto ai danni di una donna. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando una 68enne residente a Conselice si era recata in auto, con a bordo la madre quasi 90enne, in un’attività commerciale della stessa cittadina. Dopo aver parcheggiato, era entrata nel negozio, mentre l’anziana madre era rimasta sulla vettura ad attenderla. Al ritorno, nell’accingersi a risalire in auto, la donna si era accorta che la borsetta che aveva posato sul sedile posteriore, e al cui interno c’erano effetti personali, una carta di credito e una somma di denaro, era sparita.