Catania non si fermano all’alt della polizia e si schiantano contro una volante arrestati due giovanissimi

(Di sabato 28 settembre 2024) Una folle fuga in viale Africa per sottrarsi aillidi Stato. Sei giovani, a bordo di tre motocicli di grossa cilindrata, tutti senza casco, non si sono fermatidegli agentiSquadra VolantiQuestura di, durante un posto dillo in piazza Europa, eseguito, la scorsa notte. I giovani hanno pensato di farla franca, fuggendo lungo viale Africa, in direzione Stazione, ma i poliziotti li hanno inseguiti, tallonandoli fino a piazza Galatea dove una delle moto, con in sella due ragazzi di 18 e 20 anni, ha impattatol’auto, danneggiandola e provocando lesioni ai due poliziotti per i quali sono state necessarie le cure mediche in ospedale. Entrambi i ragazzi, finiti a terra dopo l’urto con l’auto, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti sanitari.