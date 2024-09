Caos trasporti a Reggio Emilia il bus è troppo pieno e non si ferma | il video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Non sino le segnalazioni riguardo aldel trasporto pubblico nelle prime settimane di scuola, tra autobus sovraccarichi e corse saltate, con Seta – il gestore del Tpl – sotto accusa. E spunta anche un(girato il 19 settembre scorso alle 13) per documentare i disservizi. Le immagini ritraggono la richiesta delle studentesse allata di Via Costituzione di salire sull’autobus ma il bus 71, l’unico utile per il rientro degli studenti verso Campegine, è. Quindi gli studenti non vengono fatti salire. Una mamma di una studentessa che frequenta il liceo Moro in città, che vuole restare anonima, insorge: “Mia figlia per quattro giorni di fila non ha potuto prendere l’autobus perchéaffollato per caricare altri studenti. Come tutti gli anni, in questi primi giorni di scuola è iniziata l'odissea Seta.