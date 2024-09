Campo largo Renzi | Conte ha vinto rispetto alle aperture di Schlein

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) “Quello che è successo in Liguria dimostra che la posizione dihadi. È una contraddizione che oggi esiste sulla leadership del centrosinistra. È evidente cheutilizza Italia Viva per attaccare la leadership di. La partita è tra di loro, lasciamogliela giocare, non ci mettiamo in mezzo. Quello che è certo è che noielezioni ci saremo. Quando mettono i veti, alla fine perdono le elezioni e vince Giorgia Meloni“. Così Matteo, a margine dell’assemblea nazionale di Italia Viva a Roma. “Noi siamo il centrosinistra, perché noi tra Donald Trump e Kamala Harris stiamo con Kamala Harris, non siamo incerti. Noi stiamo nel centrosinistra perché per il referendum sulla cittadinanza noi abbiamo portato le firme e votato a favore. Noi abbiamo firmato i decreti sulle unioni civili, non i decreti Salvini.