Basket Serie A | i successi di Trento Virtus Bologna e Scafati aprono la stagione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Si è aperta con ben tre vittorie esterne in altrettanti anticipi la prima giornata del campionato diA di2024/2025. In quel di Reggio Emilia è arrivato il colpo della Dolomiti Energiache ha riscattato il ko patito all’esordio in Eurocup battendo con un autoritario 92-76 la Unahotels padrona di casa. A indirizzare una gara di fatto a senso unico è stato il devastante parziale di 17-2 che i bianconeri hanno piazzato in poco più di 6’. Reggio ha poi cercato di risalire la china e limitare i danni ma non è di fatto mai riuscita ad impensierire gli uomini di coach Paolo Galbiati e: dopo aver chiuso a -6 la prima metà di gara, infatti, i biancorossi sono nuovamente sprofondati fino al -16 finale.