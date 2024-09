Autunno in città o in campagna | gli appuntamenti nela natura e nei borghi italiani da non mancare Tra cacce al tesoro e raccolta di zucche

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 28 settembre 2024) Andare a raccoglierein un campo, o iscriversi in gruppo a una caccia altra isono solo due delle tante attività autunnali che rendono il cambio di stagione un momento da godere appieno con tutta la famiglia. Tante le iniziative interessanti nei prossimi fine settimana. Si comincia con l’incontro trae Design con il BAM Open Air Design alla Biblioteca degli Alberi di Milano, per poi sposarsi sui laghi per Orticolario, l’appuntamento con piante e design sulle rive del Lago di Como, dal 3 al 6 ottobre. Domenica 6 inizia anche la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano, che coinvolge 100 comuni in tutta Italia – da nord a sud – pronti ad accogliere migliaia di visitatori in un tappe da vivere con amici e famiglia.