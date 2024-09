Agricoltura biologica corso per over 65 con Francesco Broccolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Comune, in collaborazione con l’Ats 15 e la Società agricola forestale Ircr, prosegue le attività del progetto "Radici sociali" che mira a migliorare e ampliare gli Orti sociali in contrada Fontezucca con l’obiettivo di promue momenti di aggregazione e mantenere una vita sociale attiva. Lunedì, alle 16 al circolo Idea 88 di via Panfilo, si terrà ildirivolto agli65 anni che coltivano gli orti sociali e a tutta la cittadinanza: sarà guidato dal professor(foto). Per informazioni: ufficio di Promozione Sociale del Comune al numero 0733.256343.