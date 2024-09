WhatsApp la paura degli spioni crea i messaggi a tempo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Effimero.Ilo che c'è e non c'è più. Inghiottito dallo smartphone. Dicesi “effimero” il testo/effigie/nota-audiocon facoltà d'autodistruggersi in uno, sette, al massimo novanta giorni dall'invio. E dunque la missiva di qualche ora o poco più. Il venticello digitale che come tutte le più belle cose vive solo un giorno, come le rose. Perché come migrano gli stormi nel cielo, a settembre, così pure i nostri. Ricapitolando, è stato un agosto di sputtanamenti tutti di urgenza effimere. Un'estate diporcelloni e occhialoni da spia epperò adesso basta. A tutto c'è un limite. E dopo una calura di gossip e cuori infranti, si diceva, i nostrimigrano. Evaporano. I nostris'autodistruggono e, nientemeno, diventano “effimeri”. Ed ecco.