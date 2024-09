Walter Zenga torna in corsa | indizio destinazione e nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ex portiere e allenatoreè pronto per una nuova avventura interessante della sua carriera. Il 64enne è undirigente del Siracusa, club ambizioso che milita nel girone I di Serie D.è un uomo di calcio e non ha bisogno di presentazioni dopo il passato tra calciatore e allenatore. La trattativa è ai dettagli e l’è arrivato direttamente dal club: sulla pagina Instagram, infatti, il Siracusa ha postato una grafica con raffigurato l’uomo ragno (il suo soprannome), una bandiera tricolore e una maglia del Siracusa. “Dritta sicura, si mormora che”, si legge sul profilo del club.è già arrivato in città e l’ufficialità è attesa a stretto giro di posta. Sarà ilclub manager e lavorerà al fianco del ds e del dg. L'articoloinCalcioWeb.