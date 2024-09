Verso Napoli-Monza per Nesta si allunga la lista degli infortunati | un big out per il Maradona!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Manca sempre meno alla sfida train programmo allo stadio Diego Armando. Le ultimissime sulla squadra ospite. Ilè pronto a tornare in campo per il match valido per la sesta giornata di Serie A. Non c’è riposo per gli uomini di Antonio Conte, i quali ieri hanno disputato la partita contro il Palermo. Una volta archiviata la pratica rosanero è già tempo di tuffarsi sul campionato. Infatti, dopo il match contro la Juventus, è tempo di sfidare ildi Alessandro. Il neo allenatore dei brianzoli ha faticato e non poco in questo inizio di stagione, ma è pronto a prendersi la propria rivincita allo stadio Diego Armando. Il match sarà tutt’altro che scontato, vista la situazione in classificaospiti. Quest’ultimi, occupano la diciannovesima posizione in classifica con soli tre punti conquistati nelle prime cinque giornate.