Vero Volley Day Due squadre grandi sfide

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’effetto Ivan Zaytsev si fa già sentire in casa MintMonza. Archiviata la sconfitta (tra mille attenuanti dovute alle assenze) subita contro i campioni d’Europa dell’Itas Trentino a Firenze in semifinale di Supercoppa Italiana, mercoledì oltre 2.500 persone hanno assiepato l’Opiquad Arena per la presentazione della squadra e non solo. Tutte le formazioni del Consorzio, dai più piccoli del settore giovanile fino a Thomas Beretta e compagni, hanno sfilato al centro del campo nell’ormai tradizionaleDay.