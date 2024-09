Udinese-Inter Inzaghi si concentra a destra | tre cambi rispetto al derby – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si avvicinadi domani alle 15, con le scelte di formazione di Simoneche sino in particolar modo sulla catena di. Con trein previsioneal, come riporta Sky Sport AVVICINAMENTO ALLA PARTITA – Si avvicina sempre di piùdi domani alle ore 15. Una gara importantissima per i nerazzurri, che devono riscattare il brutto risultato delcontro il Milan. Inevitabile il discorso relativo alle scelte di formazione per Simone, considerando anche la partita del prossimo martedì in UEFA Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado. E i probabilisino tutti sulla catena di, con tre sostituzioni nell’undici titolarealdi domenica.