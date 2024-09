Uccisa da un piatto a base di zucca | 32enne veneziana colpita da una reazione allergica fatale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Marta Bianco Mannino, una giovane donna di 32 anni, residente a Robegano, è morta dopo aver consumato undi. La serata, che doveva essere la prima cena nel nuovo appartamento nel comune della provincia, si è trasformata in una tragedia. Una serata che si trasforma in tragedia Appena svegliata, Marta ha iniziato a sentire forti dolori addominali e nausea. La situazione è precipitata rapidamente, tanto che ha chiesto al marito, William Benjamin Mannino, di chiamare immediatamente un’ambulanza. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Mirano, le condizioni dellasono precipitate rapidamente Marta, pittrice di talento, amava decorare vestiti, scarpe e magliette, un’arte che aveva trasformato in una professione, lavorando anche per Prada.