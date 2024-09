Svolta nel caso Maddie McCann l’ex compagno di cella del sospettato rivela | Mi ha detto di aver rapito una bambina inglese in Portogallo nel 2007

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) La scomparsa didi 3 anni, potrebbe essere vicina a una soluzione, anche se tragica. Laurentiu Codin è stato incon ildel rapimento di: Christian Brückner, cittadino tedesco di 47 anni, che ora è in carcere nella Bassa Sassonia, dove sta scontando una pena per altri crimini. Codin il 25 settembre davanti ai giudici di un tribunale a Braunschweig, in Germania, ha dichiarato parlando di Brückner: «Mi disse che anni prima viveva ine che rubava in una regione dove c’erano tanti ricchi. Un giorno, mi riferì che si intrufolò in un appartamento per soldi, ma non c’era niente, a parte una. Allora prese la piccola e scappò». Le dichiarazioni di Codin: «Con lui c’era un’altra persona» La notizia è stata lanciata dal Daily Mail e poi ripresa dai principali quotidiani inglesi e internazionali.