Striscione nazista a Monaco Multa al Barcellona e divieto di trasferta ai tifosi per la prossima partita in Champions

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilè stato sanzionato dalla Uefa per unoesposto durante ladicon il: 10.000 euro diper il club e ildiper ladida 10.000 euro per ilScrive As: “Tirata d’orecchie della Uefa al. La Uefa ha inflitto al Barça unadi 10.000 euro e gli ha vietato di vendere biglietti ai suoiper laeuropea per il comportamento razzista dei suoinella primadella nuovaLeague a. È stato visto unoche recitava: «Flick Heil». Qualcosa di simile a «hail Flick». Il Barça è recidivo, essendo stato ammonito dalla Uefa lo scorso aprile per incidenti simili contro il Psg. La sanzione è stata poi sospesa per un anno.