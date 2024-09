Sospesa l’attività di una cantina in provincia di Latina dopo l’ispezione del NAS

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un’importantevinicola situata in un comune dei Monti Lepini è stata al centro di un’operazione dei Carabinieri del NAS di, con la collaborazione dei militari dell’Arma Territoriale. Durante un’ispezione, sono emerse gravi irregolarità amministrative e carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione immediata delproduttiva. Irregolarità rilevate Tra le problematiche riscontrate, si evidenzia la mancata predisposizione del piano di autocontrollo, un documento cruciale per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme igieniche. Inoltre, i NAS hanno scoperto gravi carenze strutturali e condizioni non conformi nel locale dedicato alla vinificazione, mettendo a rischio la qualità e la sicurezza del vino destinato al mercato.