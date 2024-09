Schiaffo al collega e pennello in faccia | scoppia la lite sul posto di lavoro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una dura discussione tra due colleghi suldiha portato all’aggressione di uno nei confronti dell’altro I litigi suldisono all’ordine del giorno, soprattutto in posti dove la pressione è tanta. Lavorare quotidianamente con gli occhi puntati addosso porta inevitabilmente ad accumulare stress e tensioni che possono poi sfociare con i propri colleghi. Basta unfatto male, una semplice e banale incomprensione, un motivo più o meno importante per scatenare la rabbia tra due lavoratori. Non è una novità, dunque, quando si sente parlare di litigi tra persone che quotidianamente condividono gli stessi spazi e con gli stessi obiettivi. A volte, anzi, è sinonimo di coesione, di sinergia con gli obiettivi aziendali, una sinergia al punto tale da far uscire dalle staffe i diretti interessati.